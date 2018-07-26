«Там тепло, светло и играет музыка»: Нейрохирург рассказал о телепортации в загробный мир

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Врач признался, что после пережитого его представления о загробной жизни сильно изменились.

Нейрохирург Эбен Александр из Великобритании провёл множество операций на головном мозге, но никогда не думал, что сам станет пациентом своих коллег и тем более, что сможет заглянуть в потусторонний мир. Врач рассказал о телепортации в загробный мир и о том, что он там увидел. В 2008 году у мужчины диагностировали мозговую инфекцию и он на неделю впал в кому. Врачи считали, что шансы на выживание крайне малы и Александр вот-вот умрёт. Тем не менее, несмотря на пессимистичные прогнозы специалистов, доктор выжил.

Когда же он пришёл в себя, то поведал близким и друзьям удивительную историю путешествия в загробный мир. По словам британца, находясь в шаге от смерти, он попал в рай. Описывая это место, он заявил, что оно скрыто за пушистыми и лёгкими, как зефир, облаками. Там тепло, светло и всегда играет музыка. Александр заявил, что видел там людей и животных, которые жили в мире и согласии, ходя по зелёным лужайкам с реками кристально чистой воды.

Мужчина признаётся, что как врач и человек науки ранее скептически относился к подобного рода рассказам пациентов, но когда пережил это сам, то больше не может игнорировать наличие загробного мира. Впрочем, многие коллеги Александра по-прежнему недоверчиво относятся к его словами, считая, что всё, что он «увидел» в коме, было лишь защитной реакцией его головного мозга.