«Ужасное зрелище»: В Чернобыле нашли мутанта с чертами лошади, зайца и быка

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Страшный монстр, бегающий по зоне отчуждения, попал в объектив камеры путешественника.

После катастрофы на четвёртом энергоблоке ЧАЭС в 1986 году и заражения окружающей территории радиацией в так называемой зоне отчуждения периодически встречают мутантов – животных, которые появились на свет с врождёнными аномалиями. Одного такого монстра удалось заметить путешественнику, который вооружился камерой.

Мутанта с чертами лошади, зайца и быка нашли в Чернобыле нашли не так давно. Судя по опубликованным в сети кадрам, видео было снято в весенний период. Существо, которое скачет по поляне на тонких лошадиных ногах, как видно на ролике, имело туловище быка и маленькую голову зайца. Учёные дать объяснение данному факту пока не могут. Пользователи, просмотревшие данное видео, остались под глубоким впечатлением от увиденного. В комментариях они заявляют, что ужасное зрелище шокировало их.

Ранее мы писали, что под Киевом нашли гигантский гриб-мутант. Вес его составил 18 кг. Местные жители были шокированы такой находке и не решились употреблять её в пищу.