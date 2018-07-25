Жаркая пора: в Тунисе вновь активизировались террористы

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Террористические организации значительно активизировали свою деятельность в Тунисе в последние месяцы. По мнению политологов, причиной этому стало бегство боевиков из соседних стран.

Накануне в Суссе боевик из группировки такфиристов совершил нападение на полицейских и попытался отобрать у них оружие. К счастью, его удалось обезвредить. 22 июля в городе Фериана злоумышленник попытался протаранить на автомобиле свадебную церемонию, погибла женщина 49 лет, еще четверо получили ранения, пишет «Вечерний курьер». На курортном острове Джерба 12 июля злоумышленники напали на патрульных, одного из которых госпитализировали в тяжелом состоянии. 8 июля группа террористов напала на КПП на границе станы с Алжиром, погибли восемь бойцов, в том числе и командир.

Постоянная угроза терактов превратила Тунис в одно из самых опасных государств в регионе. Попытки властей урегулировать ситуацию превращаются в нарочитое «закручивание гаек», которое никак не влияет на криминалитет и радикальные группировки. Уже погода под арестом находится судно Ural, зашедшее до пути из Новороссийска в Камерун в тунисский порт на ремонт. Никаких подтверждений обвинения не получили.

В это же время в самой стране и на территории Европы вербовка жителей Туниса в радикальные группировки набирает обороты. В июне в Кельне был задержан 29-летний гражданин Туниса, пытавшийся организовать производство химоружия на основе высокотоксичного рицина, передает РИА Новости. Затем за связь с исламистами была задержана и его супруга.

Еще в мае Ростуризм предостерег россиян от поездок в Тунис из-за активности террористов. Социальные волнения из-за экономических проблем становятся благодатной почвой для радикальных элементов, и контролировать обстановку всё сложнее: чтобы прокормить свои семьи, население Туниса вливается в ряды боевиков, наркодилеров и контрабандистов.