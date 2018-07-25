Японские новобрачные могут отправить свои имена в космос

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Такую услугу предлагает компания Warpspace. На титановой пластине гравируются имена молодоженов, пластина помещается в контейнер, который отправляется на борту грузового корабля на МКС.

На МКС члены экипажа выпускают контейнер в открытый космос. Фотоснимки этого процесса получают новобрачные.

Отправить свои имена в космос стоит 30 тыс. иен (примерно 17 тыс. рублей).

Тосихиро Камэда, глава компании Warpspace, заявил, что хотя полететь в космос пока еще сложно, но уже сейчас японские молодожены получили возможность отправить на орбиту свои имена и выражение своих чувств.

Правда, летать на орбите такой контейнер с именами будет примерно в течение двух лет, после чего из-за снижения орбиты своего полета сгорит в атмосфере.