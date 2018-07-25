Фотографии апокалиптичной Греции шокировали соцсети

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Пригороды Афин, где ещё недавно бурлила жизнь, в мгновение превратились в руины.

Жители Греции продолжают испытывать на себе ужасающие последствия крупных лесных пожаров, погрузивших Афины в хаос. Стихия уже унесла жизни 79 человек и продолжает угрожать местному населению, расползаясь по округе. Люди в мгновение остались без крова над головой, личного имущества или даже близких людей.

Огонь распространялся так быстро, что афиняне попросту не успевали сбежать из города. Многие бросились к морю в поисках спасения, однако из-за сильных волн находиться в нём долго было попросту невозможно. Пожар охватил районы, где жили в основном малоимущие семьи, которые теперь и вовсе обречены на нищету. Известно, что огонь уничтожил не менее 4000 домов.

Агентство Associated Press обнародовало фотографии с места трагедии, которые шокировали соцсети. Снимки апокалиптичной Греции не смогли оставить никого равнодушными. На изображениях видно, как места, где ещё недавно бурлила жизнь, в мгновение ока превратились в груду пепла и обгоревшего камня.