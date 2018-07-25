Ревнивец отрезал другу пенис и скормил собакам

Сегодня, 19:19

За попытку соблазнить спящую возлюбленную своего приятеля таец лишился своего детородного органа, которым полакомились уличные псы.

В провинции Ратбури на западе Таиланда трое мужчин собрались у подозреваемого дома за беседами о жизни, распивая спиртные напитки. Вскоре алкоголь закончился, и хозяин жилища с одним приятелем отправились в магазин за пополнением запасов. Третий мужчина остался дома. Он зашел в комнату к спящей супруге хозяина жилища и начал ее поглаживать. Это разбудило сожительницу, и она в испуге выскочила из дома с криками. В это время домой возвращались мужчины из магазина. Ревнивец узнал о домогательствах друга и в ярости нанес провинившемуся мужчине удар молотком, затем схватил острый нож для фруктов и отрезал ему пенис, который скормил собакам за окном.

После он попросил соседей отвезти пострадавшего в больницу, тот очнулся лишь на следующее утро, совершенно ничего не помня о событиях трагической ночи и о том, как лишился важного органа. Половой член мужчины спасти не удалось.

Злоумышленника арестовали, свою вину он полностью признал. Теперь ему грозит от 6 месяцев до 10 лет заключения.