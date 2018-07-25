«Куй железо пока горячо»: В США воры дважды за день ограбили магазин

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Женщины-грабители даже не скрывали свои лица и вернулись в магазин сразу после отъезда полиции.

В США местная полиция была потрясена дерзким поступком группы из трёх женщин-грабителей, которые дважды за день наведались в один и тот же магазин. Инцидент произошёл накануне в Калифорнии. Воры ограбили магазин Lululemon, торгующий одеждой для фитнеса, в дерзкой манере. Они зашли в торговый зал с массивными сумками и принялись укладывать в них товары с витрины. После этого женщины спешно покинули помещение и умчались в неизвестном направлении на Chevrolet Impala синего цвета.

Сотрудникам магазина запрещено покидать здание, преследуя воров, поэтому им удалось легко скрыться. Действия злоумышленников были записаны на камеру видеонаблюдения. Спустя время на место преступления прибыла полиция, которая опросила свидетелей, оформила соответствующую документацию и удалилась. Сразу за этим, руководствуясь принципом «куй железо пока горячо», грабители вернулись в тот же магазин и вновь украли таким же образом вещей на сумму не менее трёх тысяч долларов.

В полиции отмечают, что группа воров промышляет грабежами исключительно в сети магазинов Lululemon. За июль они ограбили уже 14 заведений, похитив товаров на 135 тысяч долларов.