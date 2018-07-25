В море у Великобритании замечено «сказочное» свечение

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Вода резко стала светиться ярким неоновым голубым светом, собирая возле себя толпы местных жителей.

У берегов Великобритании в Уэльсе на пляже Эйберавон в Порт-Толботе местными жителями было замечено необычное «сказочное» явление. Вода в море буквально начала излучать голубой неоновый свет.

Люди собрались на берегу, чтобы посмотреть на свечение, которое вызвал биолюминесцентный планктон. Очень редкий феномен провоцируется микроорганизмами, которые реагируют на повышение температуры в воде. В результате миллионы живых крошечных организмов начинают сказочно светиться ярким синим неоновым цветом.

Местные фотографы сразу же стали фотографировать необычный феномен биолюминесцентного планктона. Однако по мере того, как температура воды стала подниматься до 35 градусов по Цельсию, побережье Порт Толбота стало светиться ярче с каждым днём.

Учёные рассказали, что процесс биолюминесцентности планктона является сложнейшей реакцией, в которой химическая энергия становится световой. Для этого живой организм имеет молекулу люциферин, который реагирует на кислород.