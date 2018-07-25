В Индии девочка заразилась мозговыми паразитами из-за немытых фруктов

Сегодня, 18:30

Индийская школьница получила тяжелое заболевание из-за того, что редко мыла фрукты, которые ела.

В Индии девочка, имя которой родители предпочли скрыть, резко начала страдать от головных болей и эпилептических припадков. Родители отвели дочь к врачам, и те сообщили, что у их дочери киста головного мозга. Полгода девочка пила стероидные препараты, но ее состояние только ухудшалось. Она поправилась на 20 килограммов и потеряла возможность передвижения.

Тогда родители решили показать дочь другому врачу, и тот, сделав снимок мозга, поставил диагноз цистицеркоз головного мозга, то есть в голове у девочки находились личинки свиного цепня. Доктор предположил, что она заразилась мозговыми паразитами из-за немытых фруктов или же недоваренного мяса, они проникли в кровеносную систему и добрались до мозга девочки. Она прошла курс необходимого лечения, сбросила набранные килограммы, и ее состояние полностью пришло в норму.

Врачи настоятельно рекомендуют следить за тем, что кушают дети, так как иногда им просто лень мыть фрукты или овощи, которые они употребляют в пищу, но это чревато множественными заболеваниями, и глисты - это самое малое из того, что может произойти.