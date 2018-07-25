В Израиле сработала воздушная тревога

Сегодня, 18:17

Для жителей Голанских высот взвыла тревожная сирена. Она предупреждала о том, что с территории соседней Сирии может происходить воздушная атака.

В Израиле вновь сработала воздушная тревога. Она уже третий день подряд оповещает жителей северной части государства о возможном начале атаки с воздуха со стороны САР.

Не исключено, что это является следствием того, что рядом с границей с Израилем войска Асада начали крупную операцию против бандформирований террористов.

В Израиле уже сообщено, что во вторник ПВО страны сбили сирийский самолёт, якобы углубившийся внутрь её воздушного пространства на два километра.

Один пилот был найден погибшим. Судьба другого – неизвестна. В Израиле полагают, что сбитый самолёт был либо Су-22, либо Су-24.

Правительство Сирии утверждает, что самолёт не нарушал израильских границ и наносил удары по террористам, расположившимся рядом с населённым пунктом Сайда, прижимающимся к границам Израиля.

Также воздушная тревога в Израиле реагирует на летательные аппараты или ракеты, запускаемые рядом с границей еврейского государства.