В Кении мужчина, чтобы не заразиться ВИЧ от женщин, стал насиловать корову

Сегодня, 18:13

29-летний Джон Мваура оправдывает свой поступок одиночеством и боязнью заразиться ВИЧ от местных женщин.

Кенийский фермер обнаружил у себя в сарае мужчину, который спустил штаны и попытался заняться сексом с коровой. Разъярённые местные жители поймали мужчину и начали избивать его палками и камнями, после чего отвезли в полицейский участок. Мужчина умолял отпустить его и заявлял, что просто боялся заразиться от местных женщин ВИЧ. 29-летний Джон Мваура уже пятый раз попался на насиловании животных.

Правоохранительные органы кенийской деревни Муруню вынесли Джону Мваура обвинение в зоофилии. Местный пастор Иеремия Мбутиа предположил, что склонность мужчины к сексу с животными связана с его ментальными расстройствами. В марте полицейские спасли человека от разгневанной толпы, которого обвиняли в изнасиловании двух овец, которые вскоре умерли. Две недели назад 35-летнего мужчину осудили за секс с летальным исходом с двумя козлами, принадлежавшими его матери.