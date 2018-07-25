Охотники за привидениями получили ответ от призрака в доме писательницы

Сегодня, 18:04

Местная писательница из Альбукерке, штат Нью-Мексико, заподозрила, что её дом часто посещают непрошенные гости. За помощью она обратилась к специалистам по общению с привидениями, но лучше ей от этого не стало.

Команда «охотников» также не была готовой к тому, что услышит в доме творческой женщины. По её собственному описанию, первую половину ночного «дежурства» не происходило совсем ничего. Но когда главный охотник за приведениями дополнил стандартный набор датчиков и камер для фиксирования паранормального обычным фонариком, в доме стала происходить чертовщина.

Призрак не отзывался на обращение к нему живых, но время от времени включал и выключал фонарик. Позднее, когда «охотники» обработали и прослушали все записи, оказалось, что за время их пребывания в доме писательницы дух вышел с ними на связь. Он поздоровался в ответ на приветствие «охотника» коту и сообщил, что некто «он» мёртв. На видео из гостиной они заметили передвижение серого пятна. Известно, что дом построен в 1942 году и принадлежал лётчику. Но узнать у духа его бывшую профессию не удалось, что не помешало писательнице вдохновиться на новую историю.