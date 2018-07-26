В США на аукционе за $50 тысяч продадут «лунную» Библию

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На поверхность Луны книгу доставили астронавты миссии «Аполлон-14» в 1971 году.

Побывавшую на Луне Библию продадут в США. Лот выставят на продажу с минимальной ставкой $50 тысяч на аукционе Nate D.Sanders Auctions. «Лунную» Библию транспортировали на поверхность земного спутника Земли в 1971 году члены миссии «Аполлон-14». Известно, что речь идёт о копии «Библии короля Якова» 1611 года.

Книга в миниатюрном виде хранится в вензеле в виде лаврового венка с крестом и надписью «Первая лунная Библия». Каждая страница имеет площадь 4,1 кв. см. Они были отпечатаны на специальном станке методом микропечати. Всего в Библии 1245 страниц. За всё время было напечатано 512 экземпляров. Практически все они побывали на Луне. Часть из них была подарена верующим, молившимся за экипаж «Аполлона-14». Лишь несколько единиц имеют сертификаты подлинности.

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