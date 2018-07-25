Очевидец запечатлел в небе светящееся скопление НЛО

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Кластер постоянно менял свою форму и непрерывно двигался в воздухе в течение длительного времени.

Очевидец запечатлел в небе светящееся скопление однородных элементов, которые хаотично перемещались в воздухе, постоянно трансформируясь и меняя форму и направление движения. Где именно автор снял такой кластер НЛО, он не уточнил. Под видеороликом на Youtube режиссер попросил пользователей обратить внимание на необычную схему трансформации объекта и области, которые перемещаются в тень. Ролик длится более 10 минут.

Так как ролик был опубликован лишь вчера, уфологи еще не успели изучить его, а потому точно сказать, имеет ли этот кластер отношение к инопланетным жителям, пока невозможно.