Плохая замена: Танки Abrams на учениях в США пытались переделать под Т-72

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В США для отработки возможностей своих танковых сил было создано специальное танковое подразделение. Оно имитировало бронетехнику противника.

Танки Abrams на учениях в США пытались переделать под аналоги Т-72 и Т-80 ещё советского производства. По мнению экспертов, то, что они продемонстрировали, это «плохая замена».

Сначала в качестве «имитаторов» применялись лёгкие танки «Шеридан» из которых сделали ходовые макеты, схожие с советской бронетехникой. На них была произведена установка лазерных сканеров «поражения».

Внешне всё было очень эффектно. С помощью специальной аппаратуры фиксировались попадания. Происходило возгорание дымовых шашек. Всё было очень реалистичным и показывало полное преимущество США над устаревшей советской бронетехникой.

Когда распался Варшавский договор, бывшие братья щедро одарили США настоящими Т-72 и бронемашинами. Однако недостаток запчастей почти полностью вывел их из строя. Понадобилась замена.

В качестве имитатора был выбран Abrams. Он со своим весом, громоздкостью и плохой маневренностью никак не соответствовал показателям советских танков.

С них была убрана динамическая защита, заменённая муляжами, и бортовые экраны. В таком состоянии настоящие Abrams эффективно справлялись с фальшивыми Т-72.

Однако данные, показанные настоящими Т-72 во время сражений в Ираке и при боях в Афганистане с талибами, продемонстрировали, Abrams им плохая замена.