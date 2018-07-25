Скончался самый известный продавец 2014 года

Чемпион по предпринимательству, такое внегласное прозвище можно написать на надгробной плите, говорят маркетологи.
По словам представителя семьи, Марк Себба, самый известный продавец 2014 года, скончался в возрасте 69 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, который Себба перенес в понедельник у себя дома на Крите в Греции. Ранее Марк занимал должность генерального директора Net-a-porter с 2003 по 2014 год, до этого работая в качестве главного операционного директора компании. Основатель и бывший председатель Net Натали Масснет и команда точно отметили его отставку видео, которое объявило Себбу самым любимым генеральным директором в мире. Ролик в настоящее время просмотрели почти 1,3 миллиона раз на YouTube. В то время Масснет называла Себбу своим «величайшим союзником» и «настоящим партнером». Она описала его как человека невероятной честности, мудрости и силы.
Он приобрел Shouke, чтобы переместить Net-a-porter Group в Азию и Китай и запустил первое розничное приложение для iPhone в 2009 году и первый журнал моды для планшетов. Compagnie Financière Richemont, давний акционер, взял под свой контроль Net в 2010 году. Компания теперь известна как Yoox Net-a-porter и полностью принадлежит Richemont. После выхода на пенсию Себба приступил к поддержке других предпринимательских предприятий и стал председателем flowerbx поставщика свежих цветов, советником совета директоров Plus-size E-commerce brand Eloquii и членом Совета директоров tech investment bank GP Bullhound.
Себба также был неисполнительным директором LMS Capital plc, частной акционерной компании, попечителем музея Виктории и Альберта и председателем ее коммерческого подразделения, V&A Enterprises. С 2014 года он также занимал должность председателя совета директоров Hyde Housing Association, которая предоставляет финансово Доступное жилье на юго-востоке Англии. Он начал свою карьеру в качестве инвестиционного банкира в Лондоне и Нью-Йорке, прежде чем перейти в роли финансового директора на ранней стадии медиа и новых технологий бизнеса.
У него осталась жена, автор, биограф и историк Анна Себба, трое детей - Адам, Эми и Имоджен, а также пятеро внуков.