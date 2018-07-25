Скончался самый известный продавец 2014 года

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Чемпион по предпринимательству, такое внегласное прозвище можно написать на надгробной плите, говорят маркетологи.

По словам представителя семьи, Марк Себба, самый известный продавец 2014 года, скончался в возрасте 69 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, который Себба перенес в понедельник у себя дома на Крите в Греции. Ранее Марк занимал должность генерального директора Net-a-porter с 2003 по 2014 год, до этого работая в качестве главного операционного директора компании. Основатель и бывший председатель Net Натали Масснет и команда точно отметили его отставку видео, которое объявило Себбу самым любимым генеральным директором в мире. Ролик в настоящее время просмотрели почти 1,3 миллиона раз на YouTube. В то время Масснет называла Себбу своим «величайшим союзником» и «настоящим партнером». Она описала его как человека невероятной честности, мудрости и силы.

«Мало того, что он вырастил наш бизнес экспоненциально и здорово и вел нас через нашу продажу Richemont - он также принес спокойствие и уверенность ядру нашей группы, - сообщает партнер Марка.

Он приобрел Shouke, чтобы переместить Net-a-porter Group в Азию и Китай и запустил первое розничное приложение для iPhone в 2009 году и первый журнал моды для планшетов. Compagnie Financière Richemont, давний акционер, взял под свой контроль Net в 2010 году. Компания теперь известна как Yoox Net-a-porter и полностью принадлежит Richemont. После выхода на пенсию Себба приступил к поддержке других предпринимательских предприятий и стал председателем flowerbx поставщика свежих цветов, советником совета директоров Plus-size E-commerce brand Eloquii и членом Совета директоров tech investment bank GP Bullhound.

«Марк был единственным в своем роде; самый потрясающий человек и настоящий лидер во всех смыслах этого слова. Он вел меня и команду на Flowerbx с целостностью, дисциплиной и с изяществом. Он всегда был справедливым. Когда Марк говорил, мы слушали, и для нас было честью знать его, работать с ним и считать его наставником, союзником и другом. Мое сердце разбито за его семью, за меня и за мир, который потерял поистине великолепного человека», - сказал Уитни Бромберг Хокингс, генеральный директор и соучредитель Flowerbx.

Себба также был неисполнительным директором LMS Capital plc, частной акционерной компании, попечителем музея Виктории и Альберта и председателем ее коммерческого подразделения, V&A Enterprises. С 2014 года он также занимал должность председателя совета директоров Hyde Housing Association, которая предоставляет финансово Доступное жилье на юго-востоке Англии. Он начал свою карьеру в качестве инвестиционного банкира в Лондоне и Нью-Йорке, прежде чем перейти в роли финансового директора на ранней стадии медиа и новых технологий бизнеса.

У него осталась жена, автор, биограф и историк Анна Себба, трое детей - Адам, Эми и Имоджен, а также пятеро внуков.