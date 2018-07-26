В Японии школьник собрал монстра из насекомых

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Мальчик вдохновился супергеройскими рассказами и решил собрать своего авторского монстра.

В Японии старшеклассник, являющийся поклонником супергероики, решил создать из панцирей насекомых цикад, которые периодически сбрасывают часть покрова при росте, монстра - «инопланетного захватчика». Он так его и назвал в своей публикации в социальной сети Twitter. Данный пост собрал больше 150 тысяч лайков, а также около 62 тысяч ретвитов, что говорит о признании поделки, которую собрал школьник.

Один из пользователей также заявил, что на защиту Земли способен встать точно такой же собранный робот, однако уже из частей панциря краба.

Ранее сообщалось, что в Японии решили заняться защитой посевных площадей от всякого рода вредителей и создали роботизированного защитника-волка с лазерными глазами. Сообщается, что самостоятельно передвигаться он не может, единственной подвижной частью робота является голова, а оружием его пугающие светящиеся глаза и звуки, которые он будет издавать при приближении, к примеру, оленей.