В Централ Парке Нью-Йорка гибнут еноты из-за зомби-вируса

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Жители города напуганы из-за массовых смертей животных и опасаются, что вирус может перейти на человека.

В Централ Парке Нью-Йорка массово гибнут еноты из-за распространяющегося зомби-вируса. Более двух десятков животных уже погибло из-за вируса, который вызывает поведение неадекватное поведение. New York Post проводит свое расследование инцидента с городскими властями. Сообщается, что всего с 24 июня на территории парка было найдено 26 мертвых енотов. Причиной гибели енотов местные жители посчитали яд «Новичок». Высказывались и предположения, что это атака инопланетян. Однако правда более приземленна и столь банальна. Два случая оказались положительными на вирус чумы собак, который не влияет на людей, но может распространяться на не вакцинированных собак. Об этом сообщили в субботу чиновники департамента здравоохранения и парков города. Остальные 24, как полагают, заражены чумой, потому что их смерти были сгруппированы в такие короткие сроки.

Последний труп енота был найден на 106-й улице и Ист-драйв в субботу утром. Сотрудники парков также стали свидетелями симптомов смуты у живых енотов.

«Они выглядели так, будто циркулировали, блуждали, испытывая спазмы. У некоторых енотов были какие-то выделения из носа», - сказала Салли Славинский, помощник директора Департамента здравоохранения.

Еноты с чумой действуют кажутся ручными или растерянными, теряют координацию, лишены сознания и иногда умирают. Они также могут стать агрессивными. Ни один из енотов не дал положительного результата на бешенство. Как только власти исключили этот смертельный вирус, они отправили образцы двух мертвых енотов в Государственную лабораторию. В то время как чиновники подчеркнули, что люди не могут заразиться болезнью, владельцы собак в парке переживают. Чума распространяется, когда животные вступают в контакт с инфицированной слюной, мочой, фекалиями или дыхательными выделениями.