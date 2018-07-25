«Рубили детей на куски»: Восемь «охотников на колдунов» приговорили к смерти за серию жестоких убийств

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Ещё 88 человек осуждены к пожизненному тюремному заключению.

В Папуа Новой Гвинее завершился громкий процесс, в рамках которого были признаны виновными и осуждены за серию жестоких убийств 97 человек. Все они участвовали в групповых рейдах, целью которых был поиск и публичная казнь людей, якобы практикующих чёрную магию. Восемь «охотников на колдунов» приговорили к смерти. Данная мера наказания не практиковалась в стране с 1954 года.

Всплеск насилия в Папуа Новой Гвинее начался в 2013 году, когда в одной из местных деревень толпа крестьян заживо сожгла молодую женщину, обвинив её в колдовстве после смерти нескольких детей. С тех пор по стране прокатилась волна убийств. В данном конкретном случае почти сотня человек, вооружившись топорами, стрелами и ножами, растерзала несколько мужчин, подозреваемых в колдовстве. Очевидцы утверждают, что двух детей возрастом три и пять лет «охотники за колдунами» вырвали из рук матери. Их тела рубили на куски на глазах у родственников.

Ранее в стране действовал закон, смягчающий наказание за насильственные преступления в отношении лиц, относительно которых есть подозрение, что они замешаны в колдовстве. После серии ритуальных убийств данный законодательный акт был отменён. Власти рассчитывают, что применение крайних мер воздействия повлияет на консервативное общество и предотвратит убийства в будущем.