Во время съёмок в клетку к Шакилу О’Нилу проникла акула

Сегодня, 11:45

Шоу «Shark Week» выходит на телеканале Discovery Channel около 30 лет. В передаче приглашают принять участие знаменитостей.

В этот раз гостем шоу предложили стать Шакилу О’Нилу. Во время съёмок в клетку, где он находился, проникла акула.

Шакилу О’Нилу пришлось спускаться в океаническую глубину. Для того, чтобы вокруг клетки собралось как можно больше морских хищниц, производился выброс привлекательного для них корма.

Клетку Шакилу О’Нилу изготовили особенную, учитывая его габариты. Всё проходило во вполне штатном режиме, пока небольшая акула не заинтересовалась отверстием в клетке.

Ей удалось проникнуть к Шакилу О’Нилу. Бывший баскетболист не на шутку испугался. На помощь ему пришли дежурившие неподалёку дайверы.

Акула отвлеклась на них, а другие участники съёмочной группы помогли легендарному спортсмену быстро покинуть клетку. Хищница не успела нанести ему вреда.

За всё время существования «Shark Week» ещё ни одна акула не попадала внутрь неё, хотя многие бились головами о прутья.

Видимо, конструкцию клетки после этого инцидента предстоит усовершенствовать.