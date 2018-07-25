Фотограф скрывает неопубликованные кадры с момента гибели принцессы Дианы

Сегодня, 11:40

Британский фотограф Даррин Лионс, который один из первых увидел страшную катастрофу в Париже, где погибла принцесса Диана, сделал сенсационное заявление. По словам мужчины, он хранит у себя редкие кадры с места аварии.

Даррин Лионс рассказал, что очень любит леди Диану и был шокирован, когда стал одним из свидетелей страшного ДТП. В тот момент он сделал пару кадров, однако никогда и нигде их не публиковал. По словам Лионса, из-за уважения к принцессе Диане, те ужасные кадры он всегда будет хранить от посторонних глаз.

Напомним, принцесса Диана умерла 31 августа 1997 года, когда ее лимузин Mercedes S280 со скоростью влетел в туннель Pont de l'Alma в Париже и разбился. Сообщается, что автомобиль Дианы преследовали папарацци. Друг принцессы Доди аль Файед и водитель скончались на месте, а бывшую принцессу Уэльскую отправили в больницу Пити-Сальпетриер, где она умерла спустя несколько часов.