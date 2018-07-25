«Отрезал пенис и яички»: Чёрный фрик отказался от половой принадлежности

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Мужчина не мог сделать на половых органах татуировки, поэтому просто решил от них отказаться.

Адам Керликэйл является одним из самых странных людей планеты. Дело в том, что у молодого мужчины 90% всего тела покрыты татуировкой. Чёрный фрик буквально забит чёрным цветом. 10% оставшегося тела никак не давали ему покоя, и он решился на очень странный поступок.

32-летний фрик поехал в Мексику, где врач отрезал ему пенис, яички и соски. Таким образом Адам Керликэйл отказался от своей половой принадлежности.

Фотографии без пениса чёрный фрик уже опубликовал в своих социальных сетях. Примечательно, что даже без полового органа мужчина имеет любимую девушку, которая всегда заботится о нём, даже если он перестал быть мужчиной.

У многих при виде Адама возникает вопрос, почему же он стал фриком. Дело в том, что будучи 12-летним мальчиком у него диагностировали рак. В результате ему удалось побороть онкологию, но из-за неё ребёнок остался альбиносом.

В 20 лет чёрный фрик решил закрасить всё тело сплошной чёрной татуировкой. У него даже татуированы белки в глазах. Сам фрик рассказывает, что всегда знал, что отличался от общества. Он обладает своим собственным видением образа, к которому стремится.