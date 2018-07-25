«Инопланетный камень»: 20-тонный валун уничтожил дома в Австрии

Сегодня, 10:16

В последнее время на планете продолжается странный камнепад, названный «инопланетным». Сначала огромный булыжник выпал в Иерусалиме из Стены плача.

Теперь «Инопланетный камень» проявился в Австрии. Там 20-тонный валун уничтожил дома, в которых жили люди.

Это произошло на территории коммуны Зельден. Огромный валун откололся от горного склона на высоте, примерно, 200 метров. Затем «инопланетный камень» начал движение вниз, набирая свою скорость.

После этого он чуть не снёс здание жилого дома, находящегося внизу.

По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях, которые причинил валун в Австрии, уточняется.

Местные жители обсуждают этот инцидет, считая, что на них напала колонна пришелшьцев и попыталась истребить их поселение.