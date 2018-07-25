Несколько погибших, сотни пропавших без вести после разрушения плотины в Лаосе

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Несколько человек погибли, а сотни пропали без вести после разрушения плотины на юго-востоке Лаоса, обрушившейся в понедельник, 23 июля, сообщают государственные СМИ в Лаосе.

В результате краха плотины в районе Sanamxay южной провинции Attapeu высвободились 5 миллиардов кубических метров воды, сметая дома.

«Насчитывается несколько погибших, а сотни - пропавших без вести», - говорится в докладе.

Вода затопила шесть деревень и затронула 1300 домашних хозяйств и не менее 6000 человек, сообщает газета Seoul .

Официальные лица провинции Attapeu призывают волонтеров присоединиться к чрезвычайной помощи, такой как одежда, еда, питьевая вода и медицинская помощь.

Плотина гидроэлектростанции на 410 мегаватт была построена компанией Xi-Pian Xe-Namnoy Power Company.

Стоимость проекта оценивается в более чем в 1 миллиард долларов.