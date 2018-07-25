Состоялась церемония посвящения в монахи спасенных из пещеры тайских мальчиков

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Почти все мальчики из тайской футбольной команды, спасенные из пещеры две недели назад, начали процесс посвящения в буддийские монахи во время церемонии, которая также состоялась для восхваления их спасателей.

Одиннадцать из двенадцати мальчиков, попавших в ловушку в течение более двух недель в пещере, присутствовали на церемонии предания и посвящения, чтобы стать послушными буддийскими монахами. Тренер мальчиков, 25-летний Ekkapol «Ake» Chantawong уже являющийся буддистским новичком в течение десятилетия, будет рукоположен в монахи. Их товарищ по команде христианин Адул Сэм-он посетит местную церковь, чтобы провести отдельную церемонию.

Семьи мальчиков взяли на себя обязательство посвятить мальчиков в качестве почтения спасателям и воздать должное Саман Кунану, бывшему морскому котику ВМС Таиланда, который умер 6 июля во время операции от удушья. Он пострадал, доставляя кислородные баллоны пойманным в ловушку мальчикам.

В рамках церемонии мальчики побрили головы перед отъездом, чтобы жить в монастырях в течение девяти дней медитации, молитвы и времени, потраченного на очистку храма. Это то же самое время, когда команда выживала в воде, капающей со скал, прежде чем два британских водолаза обнаружили их в пещере Тхам Луанг. Потребовалась еще неделя, чтобы спасти их всех.

Также во вторник, 24 июля, Австралия присудила награду «Звезда мужества» двум австралийским спасателям-дайверам Крэйгу Деллэну и Ричарду Харрису.