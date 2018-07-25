«Плюнул в глаз пивом»: Гитарист Every Time I Die спас жизнь фанатке

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Обследования врачей дали страшный результат и пострадавшая готовилась к худшему.

Гитарист Every Time I Die Джордан Бакли во время одного из своих выступлений использовал пиво для антуража. Эпатажное выступление закончилось довольными визгами фанаток. Но спустя некоторое время одна их фанаток обратилась к мужчине с необычным рассказом.

«Ко мне подошла женщина и сказала: «я видела вас, ребята, немного назад, и вы плюнули пивом в воздух, и я была впереди, и некоторые попали мне в глаз», - написал Бакли в Твиттере.

«Я извинился. Сказал, что наши шоу непредсказуемы, никогда не знаешь, что произойдет. Возможно, я просто пытался подражать кому-то, кто намного круче меня», - ответил Джордан Бакли.

В ответ девушка рассказала, что глаз беспокоил ее на следующий день и она назначила поход к врачу. На этой фразе музыкант начал готовится к судебным разбирательствам и в голове выбирал адвоката. При этом извинялся перед пострадавшей.

«Так она пошла к врачу. Они делали тесты. Доктор сказал, что у нее не было глазной инфекции, у нее была опухоль мозга, но они обнаружили ее достаточно рано, чтобы провести операцию и удалить ее. Она сказала, что его бы никогда не поймали, если бы она не вошла. Потом она поблагодарила меня за спасение ее жизни. Смысл в том, что ... если вы придете на шоу ETID, это может спасти вашу жизнь», - сообщил Джордан Бакли.

В итоге история завершилась успешно и группа заявила, что не рекомендует подобный метод диагностики опухолей.