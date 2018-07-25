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Слабый пол продолжает удивлять неординарными поступками. Причём в общественных местах.

Очевидцы засняли женщину, которая брила ноги возле публичного бассейна. Они, с их слов, попали в состояние полного ступора и шока.

Женщина ни сколько не стеснялась ни своих действий, ни того, что стала объектом повышенного внимания. Она продолжала спокойно брить свои ноги, периодически ополаскивая их в бассейне. При этом она весело брызгала водой.

Инцидент произошёл в бассейне, находящемся в лагуне Airlie Beach

Даниэль Маккензи, который стал очевидцем, сообщил следующее. Он только что окончил купание и, выходя из воды, заметил то, чему вначале не поверил.

Женщина была в бальзаковском возрасте от 45 до 50 лет. Она спокойно сидела на краю бассейна и брила ноги, ополаскивая бритву в воде. Там же потом она смывала и сбритые волосы, оставшиеся на ногах.

При этом она абсолютно не скрывала своих действий.

В воде в это время было около шести человек. Макензи считает то, что сделала женщина, возмутительным и неправильным. В то же время он не сообщает, чем закончился этот инцидент.