Мелания Трамп с задранной юбкой опозорилась на публике

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48-летняя Мелания Трамп снова публично опозорилась из-за неудачного выбора своего гардероба. На этот раз из-за сильного порыва ветра у первой леди задралось платье, что поклонникам напомнило образ Мэрилин Монро.

Во вторник, 24 июля, первая леди США посетила детскую больницу в Нэшвилле, штат Теннесси, в рамках ее кампании «Быть лучше». Для выхода в свет Мелания Трамп выбрала серо-белое платье с большим поясом с квадратной пряжкой и соответствующими туфлями от Louboutin. Однако первая леди не рассчитала на такую погоду, а потому её застал сильный порыв ветра, который и задрал пышное платье, когда супруга президента поднималась на борт военного самолета.

Стоит отметить, что Мелания Трамп не первая публичная фигура, которую компрометирует жестокий порыв ветра во время официального визита. Ранее в такую же ситуацию попала и Кейт Миддлтон, которую подвело воздушное платье.