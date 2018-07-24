Официант-«террорист» в США придумал рассказ о неблагодарных посетителях

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Официант, якобы пострадавший вследствие расизма одного из клиентов, оказался обманщиком, который хотел широкой огласки своему имени.

Сотрудник ресторана Saltgrass Steak House в США Халиль Кавил опубликовал в социальных сетях фотографию чека, на котором было написано «Мы не платим чаевые террористам» и обведено его имя. Данная история получила широкую огласку, араба поддержало в интернете множество людей. Ему даже жертвовали деньги, так как он сообщил, что работает официантом для того, чтобы заработать на колледж. Клиенту, который оставил такую записку, был навсегда закрыт вход в это заведение.

В дальнейшем выяснилось, что данный комментарий на чек написал сам официант-«террорист», он сам позже в этом признался. По его словам, он не знает, зачем это сделал. Возможно, ему хотелось обсудить проблематику расизма с множеством людей, но пострадал человек и, по всей видимости, совесть не дала ему больше молчать. Директор заведения извинился перед тем клиентом и сообщил ему, что обвинения с него сняты, а Кавил, который придумал рассказ о неблагодарных посетителях, в этом ресторане больше не работает.

Проблема расизма на данном этапе не должна быть такой острой, как, предположим, в 19 веке, но почему-то именно сейчас акцентируют внимание на национальности или расе человека. Существует мнение, что поиск расизма повсюду им и является на самом деле, так как выделяет конкретного человека из массы других и наделяет его якобы какими-то не такими качествами.