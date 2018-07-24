«Они придут!»: Мексиканец построил пирамиду по приказу инопланетян

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Мужчина соорудил диковинную постройку, чтобы проверить свою веру.

В Мексике активно обсуждают местного фермера Раймунду Соломона Корона, который построил пирамиду в своём дворе. Местный житель утверждает, что сделал это по приказу инопланетян. Якобы внеземное существо, называемое себя Эрулейка, однажды явилось ему и пообещало поделиться знаниями о своём мире.

Взамен за это, чтобы проверить веру фермера, пришелец велел ему соорудить каменную пирамиду. Общался с ним инопланетянин, по словам Раймунду, с помощью телепатии. Он якобы рассказал мужчине, что прибыл из созвездия Ориона, планеты под названием Нефелин, которая в 22 раза больше Земли, но условия жизни там подобны земным. Когда Эрулейка вернётся, мексиканцу не известно. С момента сооружения пирамиды он каждый вечер взбирается на неё и смотрит в небо, пытаясь рассмотреть прибытие пришельцев. «Они придут!» - твердит с надеждой Раймунду.

Ранее сообщалось, что ужасающий прозрачный пришелец попал на видео в США.