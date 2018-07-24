На пляже Филиппин выловили жуткого монстра

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Стоит ожидать сильное стихийное бедствие, как сказано в местной легенде. Существо схоже с «глобстером», найденном в море этой страны в мае месяце.

На пляже Филиппин местные жители выловили жуткого монстра серого цвета, который не подавал признаков жизни. Люди обступили существо и тыкали в него палками, но оно не реагировало. Откуда этот индивид и что он из себя представляет, сказать очень сложно. Пользователи Сети, оценившие видео, считают, что это просто туша кита.

Местные жители уверены, что монстр похож на «глобстера», полумифическое существо, живущее в море и появляющееся перед тем, как произойдет стихийное бедствие. Суеверные граждане шокированы увиденным и готовятся к худшему, скептики утверждают, что это только туша мертвого кита и не стоит придавать инциденту масштабного значения. Ролик просмотрели больше 1 тысячи пользователей.