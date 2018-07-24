Жуткие облака над Флоридой назвали знамением Апокалипсиса

Сегодня, 19:57

Соцсети вспыхнули мистическими догадками, но эксперты отстаивают свое мнение.

Жуткие облака над Флоридой сильно напугали людей. Пользователи интернета даже успели окрестить их знамением Апокалипсиса. В комментариях к необычному снимку люди написали тысячи откликов о своем понимании увиденной картины. Большой процент юзеров склоняется к теории наступления конца света. По их словам становится понятно, что подобные неестественные проявления природы можно считать аномалиями. Люди шокированы и взволнованы, поскольку могут легко поверить в надвигающийся Апокалипсис.

Есть и иная версия событий. Нашлись пользователи Сети которые уверены, что такие клубы туч получились из траекторий полета мощных НЛО. Гуманоиды на кораблях прибывают на Землю для изучения. А их летающие тарелки оставляют после себя что-то вроде «тормозного пути» в небе. Среди пользователей социальных сетей нашлись и приверженцы теории открытия портала в другой мир. По словам людей, привычный образ портала из фильмов не всегда в действительности имеет такой вид, как можно вообразить.

Чтобы развеять все выдумки и успокоить панику, прокомментировать ситуацию решил эксперт. Оказалось, что эти облака называются «маматусы». Они часто встречаются у основания слоя облачного льда. Слово «маматус» на латыни дословно означает «иметь грудь». Характеристика очертания их чаще гладкая, облака с ламинарным внешним видом, что делает их одними из самых отличительных в атмосфере.

«Когда они показываются над головой, неудивительно, что люди хотят запечатлеть необычное и отчасти таинственное явление», - говорит эксперт.

Относительно их образования известно мало, но процесс формирования «маматусов» объясняют по одной теории. Любопытно выглядящие облака не приносят каких-либо значительных погодных явлений на земле и, к сожалению, не нужны для прогнозирования катаклизмов.