В Колумбии НЛО подорвал линии электропередач

Сегодня, 19:08

Инопланетная активность попала на видео, шокировав тысячи пользователей по всему миру.

В Колумбии вот уже несколько дней ведутся дискуссии относительно загадочного явления, произошедшего недавно в Боготе. Здесь запись, сделанная на камеру смартфона местным жителем, зафиксировала полёт НЛО. На кадрах чётко видно, как ночное небо рассекает таинственный объект, который вскоре уходит за пределы видимости. Вместе с тем, наибольшее удивление общественности вызвало не столько появление потенциального корабля пришельцев, сколько то, что произошло после этого.

Сразу после исчезновения НЛО линии электропередач на столбах, расположенных вдоль улицы, моментально заискрили и взорвались, оставив целый квартал без света. У автора видео не осталось никаких сомнений, что этот летательный аппарат и подорвал электросеть. После публикации видео в сети данный инцидент вызвал большой интерес общественности. Пользователи по всему миру были шокированы увиденным и рассуждают, чем на самом деле был этот загадочный объект.

Ранее мы писали, что в Бразилии засняли на камеру огромный «огненный» НЛО.