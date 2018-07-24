Элтон Джон и принц Гарри объединят усилия для помощи инфицированным ВИЧ

Сегодня, 18:41

В Амстердаме прошла масштабная конференция по борьбе со СПИДом. Участниками были десятки тысяч людей.

Центральным вопросом конференции был лавинообразный рост количества инфицированных ВИЧ людей в странах центральной и прежде всего, восточной Европы. Именно масштабное увеличение больных СПИДОМ в России, Украине и Беларуси представляет собой настоящую эпидемию. Число выявленных здесь ВИЧ-положительных людей значительно повышается. Это тем более печально на том фоне, что в признанных «лидерах» по числу заболевших эпидемию, то есть увеличение количества инфицированных, удалось остановить.

В 2001 году по инициативе Джорджа Буша-младшего была создана правительственная программа США по помощи инфицированным ВИЧ "Пепфар". В соответствии с этой программой США выделяют миллиарды для организации борьбы со СПИД/ВИЧ в 33 странах мира. Россия, к сожалению, не является участником этой программы.

Среди гостей конференции были певец Элтон Джон и британский принц Гарри. Они объявили, что объединят усилия и создадут коалицию для учреждения кредитной линии, предназначенной для помощи дискриминированным больным ВИЧ/СПИД. Имеются в виду наркоманы, проститутки и подобные изгои общества, находящиеся в зоне риска. Эта линия учреждается для стран Европы, в которых ситуация с прогрессированием СПИД/ВИЧ критическая. Целью коалиции будет стимулирование людей в зоне риска регулярно сдавать анализы, а также помощь инфицированным в лечении.