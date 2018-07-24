«Мисс Америка» снялась для «Penthouse» и утратила свой титул

Сегодня, 18:40

Ванесса Уильямс – темнокожая модель и актриса, которая в период непринятия людей других рас смогла занять первое место в главном конкурсе красоты США. Правда, она его и утратила практически сразу – на это была серьезная причина.

После участия в конкурсах «Miss Syracuse» и «Мисс Нью-Йорк» на то время обычная юная студентка решила попробовать свои силы на главном конкурсе красоты «Мисс Америка». Счастью Уильямс не было предела ровно до того момента, пока она не утратила свой титул. Она была вынуждена отказаться от него, после того как снялась для издания «Penthouse». Дело в том, что это была не обычная фотосессия – она снялась в стиле «ню».

Каким-то образом фото из закрытой фотосъемки попали в руки к злоумышленникам, которые звонили девушке с угрозами. В 1983 году, во время того, как она была титулована, в США обострились отношения расовых меньшинств и их ненавистников. Шантажисты требовали, чтобы Ванесса отказалась от титула, иначе в противном случае они попадут в прессу. «Мисс Америка» вынуждена была отказаться от своего желанного титула.

Фотосессия была для того времени очень необычной и вызывающей. Мало того, что Ванесса там была абсолютно голой, так «масла в огонь» добавил лесбийский стиль съемки. Изображения должны были опубликовать в «Playboy», но темнокожая красавица не дала свое согласие.