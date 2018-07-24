«Этому городу нужен герой»: В США объявился настоящий Бэтмен

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Американец произвёл уже сотни арестов правонарушителей, желая изменить жизнь законопослушных граждан к лучшему.

С приходом культа супергероев по всему миру миллионы людей вдохновляются подвигами вымышленных персонажей, совершая ежедневно массу героических поступков. США в этом плане не являются исключением. На днях стало известно, что здесь объявился настоящий Бэтмен. Мужчина, так себя называющий, заявил, что хранит покой жителей Стоктона в Калифорнии. Он уже произвёл сотни арестов правонарушителей, которые на его глазах совершали кражи, поджоги или же употребляли наркотики. При этом герой всегда предпочитал оставаться в тени и не раскрывать свою личность.

Мужчина решился дать интервью, в котором объяснил мотивацию своих поступков. По словам таинственного местного жителя, он родился и вырос в Стоктоне. На его глазах город превратился в средоточие преступности и насилия. В детстве, по его словам, он видел родные кварталы совсем другими. В определённый момент американец решил, что «этому городу нужен герой». Он отправился на поиски злоумышленников и с тех пор регулярно «патрулирует улицы».

Иногда задержанные нарушители избегают ответственности, так как полиция или органы правосудия считают их проступки малозначительными, но мужчина не отчаивается и продолжает защищать город от преступности. Как известно, по количеству совершённых насильственных преступлений Стоктон занимает одно из передовых мест в США.