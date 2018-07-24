«Я в ужасе»: 47-летняя американка 6 раз заболела гриппом из-за грудных имплантов

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Ее здоровье ухудшилось, что сопровождается паническими атаками, тошнотой и головокружением. Женщина думает над возвращением своего размера груди В, за который ее постоянно дразнили и называли «плоской».

47-летняя американка Джина Стюарт заявляет: «я в ужасе!», поскольку за год она заболела гриппом 6 раз из-за грудных имплантов. Женщина сделала операцию 10 лет назад из-за того, что ее постоянно дразнили и называли «плоской», а сейчас очень жалеет, несмотря на то, что смогла обойти почти 10 тысяч соперниц и занять 12 место в конкурсе «Мисс Maxim». Красавицу можно смело назвать самой горячей бабушкой в мире, ведь она уже имеет внуков.

Джина намерена вернуть прежний размер груди и удалить импланты, отметив, что, если бы ее предупредили о токсичности силикона, она никогда бы не пошла на операцию. На свои груди она потратила 10 тысяч долларов, но сейчас с твердостью заявляет, что женщины не должны менять себя, так как они прекрасны и совершенны в своем теле от природы.