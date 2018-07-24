«Ни за что не останавливайтесь»: Власти предупреждают водителей о призраке девочки на дороге

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Таинственный фантом показывается только мужчинам по странному стечению обстоятельств.

В Бразилии власти призывают водителей, следующих ночью по дороге, соединяющей муниципалитеты Канделария и Собрадиньо, проявлять осторожность. Чиновники предупреждают автомобилистов о призраке девочки, который вот уже несколько недель регулярно пугает людей на разных участках транспортной магистрали. Уже известно о целом ряде случаев встречи с призраком, которые удивительно похожи друг на друга.

Водителям внезапно является образ ребёнка, которой стоит посреди дороги. Автомобилисты всякий раз резко тормозят, чтобы предотвратить наезд на пешехода, но когда выходят наружу, никого и ничего подобного не находят. Полицейские опасаются, что этом может быть уловка бандитов, нападающих на дальнобойщиков. В то же время ни об одном нападении на водителей за этот период информация не поступала.

Несмотря на это, правоохранители настоятельно рекомендуют проявлять осторожность и не прекращать движение в ночное время без острой необходимости. «Если увидите нечто подобное, ни за что не останавливайтесь», - сказано в сообщении местной полиции.

Ранее мы писали, что россиян напугал призрак погибшего в ДТП. Образ жертвы дорожной аварии показался на снимке с места происшествия.