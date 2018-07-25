Отец устроил дочери «Парк Юрского периода» прямо в гостиной

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В Неваде мужчина решил перенести свою дочь в древние времена и показать представителей той фауны.

44-летний Лил Корам решил удивить свою дочь Шелби тем, что устроил ей встречу с доисторическими животными прямо в их гостиной. Своеобразный «Парк Юрского периода» был сделан с помощью передачи изображения динозавров на огромный экран, который стоял за раздвижными дверями гостиной. Девочка сначала ничуть не испугалась животных, она замерла в предвкушении того, что же будут делать ящеры. Только один из представителей динозавров смог ее напугать, T-Rex, и она выбежала из комнаты.



Такое представление для дочери стало возможным только с помощью опыта, который получил отец, когда проецировал световые шоу в казино Невады. Он смог сделать изображение настолько реалистичным, что девочка действительно поверила, что за окном не пустынная местность, а доисторические джунгли.

Ранее ученые заявили, что они могли бы воскресить динозавров, как вид, но возникает проблема с определением ДНК одного вида, так как если собрать разные геномы в одного животного получится нечто неописуемое, а также появится и угроза для человечества, так как воскрешенные динозавры будут пытаться доминировать на планете Земля и у них это, скорее всего, получится.