«Он сожрал акулу!»: Гигантский морской монстр показался на видео

Сегодня, 15:10

Неведомое существо уволокло крупного хищника на дно, шокировав рыбаков.

В США местные жители сняли на видео загадочное чудовище, которое атаковало акулу. Гигантский морской монстр внезапно выплыл на поверхность и схватил добычу. Инцидент случился в штате Флорида. Группа мужчин отправилась на катере в море, чтобы порыбачить. Внезапно они заметили небольшую акулу и решили выловить её ради забавы. Когда один из рыбаков попытался приманить рыбу ближе к судну, из глубины внезапно выплыл невероятных размеров монстр, который в мгновение ока ухватил добычу и столь быстро же скрылся в морской глубине.

Очевидцы произошедшего были шокированы и ещё долго не могли прийти в себя. По их словам, гигантское чудовище весило около 200 килограммов. Инцидент попал на камеру одного из рыбаков. После публикации записи в сети, данный случай вызвал большой общественный резонанс. «Он сожрал акулу! Это невероятно!» - пишут пользователи в социальных сетях.

Ранее мы писали, что в США гигантская акула-каннибал за секунду проглотила сородича. Данный случай каннибализма произошёл на глазах у учёных, исследовавших хищных рыб.