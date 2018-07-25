Акулья улыбка: Дайвер получила её за угощение рыбой

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Чудеса во Флориде. Морская хищница отблагодарила девушку за то, что та угостила её рыбой.

Девушка-дайвер из Флориды получила благодарность в виде улыбки монстра за то, что угостила морскую хищницу тем, чем она привыкла питаться.

Во Флориде девушка-дайвер решила испытать экстрим, подпустив к себе большую акулу. Для приманки она использовала тунца большого размера, которого кинула в воду

Акула почувствовала добычу рядом с собой и сразу же на неё набросилась, демонстрируя недюжиный аппетит и удовольствие. Дайвер увидела то, что акулья улыбка очень рядом. Такую благодарность за угощение рыбой нельзя было не заснять на камеру.

Судя из получившегося изображения, пасть акулы изображала улыбку, что эти хищники океана делают крайне редко.

Известно, в акульем рационе человек занимает не первое место. Нападения на людей в настоящее время очень редки. Если это и происходит, то лишь тогда, когда акула принимает находящегося в воде человека за крупного тюленя или огромную рыбу.

В то же время они очень любопытны. Хотя, находясь в воде, трудно справиться со страхом, видя приближающийся огромный плавник.

Общеизвестно, потери английских лётчиков, сбитых во Второй мировой, в большинстве своём вызвали не немецкие снаряды, а акульи зубы.

Известны случаи, когда гигантская акула преследовала плотик со спасшимися военными. Раз за разом она обрушивалась на его край и поглощала тех, кто не смог удержаться. Остальные – седели. В итоге не оставалось никого.