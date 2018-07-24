Во Флориде девушка сфотографировалась с призраком

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Несколько лет назад 13-летняя жительница США сделала селфи в автомобиле. После просмотра снимка стало понятно, что девочка там оказалась не одна.

Жительница Флориды (США) рассказала, что несколько лет назад сделала невинное селфи, на котором она оказалась вместе с призраком мальчика. Спустя годы девушка рассказала, что тогда ей было всего 13 лет и после того, как в светящемся ореоле она рассмотрела силуэт мальчика, то очень сильно испугалась.

Теперь же она решила рассказать об этом общественности, разобраться в причинах появления призрака захотела и мать девушки. В ходе проведения расследования происшествия удалось выяснить, что на данном участке дороги во Флориде за несколько лет до необычного селфи произошла автомобильная катастрофа, в результате которой погиб мальчик. После этого мать девочки отдала снимок экспертам, которые уверены в том, что такое появление является предзнаменованием для ее дочери, которая сфотографировалась с призраком.

Также некоторые специалисты предположили, что мальчик может не знать о своей гибели, и его дух останется на этой части шоссе навсегда. Он может предупреждать людей о необходимости соблюдения мер безопасности при движении автомобиля, например, пристегивать ремень, чего, как призналась женщина, ее дочь никогда не делает.