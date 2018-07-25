В старинной тюрьме Корнуолла на видео попал призрак жестокого убийцы

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Его казнили в 1909 году? и с тех пор душа с жаждой мести бродит в заброшенном здании. Свидетелем стал охотник за приведениями Тони Фергюсон и его супруга.

В старинной тюрьме Бодмин, расположенной на окраинах Корнуолла, на видео попал призрак жестокого убийцы Уильяма Хэмптона, казненного в 1909 году. По словам очевидцев, в ночное время суток они забрались в тюрьму, чтобы зафиксировать паранормальную активность, и стали снимать таблички заключенных.

Когда камеру направили на данные Уильяма Хэмптона, то резко погас свет и семейная пара увидела странные огни. Они оставили включенное устройство на этаже и ушли включать электричество. Уже утром при проверке записи Тони Фергюсон заметил странную фигуру в черном балахоне, которая стояла в углу, а после удалилась. Отмечается, что Хэмптона казнили за зверское убийство своей бывшей подруги.