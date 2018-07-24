Смертельно больной шестилетний мальчик отдал свои органы нуждающимся

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Маленький англичанин Уильям Кой выпал из окна родительского дома в Линкольне и умер за несколько дней. Зная, что его ожидает смерть, ребенок попросил, чтобы его органы после смерти были использованы для больных людей.

После падения смертельно больной шестилетний мальчик уже не имел надежды на спасение, поэтому отдал свои органы нуждающимся посмертно. Как рассказывает подруга матери ребенка Лора Уилсон, на такой поступок Уильяма подтолкнул фильм о донорстве, который ребенок просмотрел незадолго до смерти. Она отмечает, что малыш всегда был отзывчивым и добрым, старался помочь людям и был от этого безмерно счастлив.

17 июля его не стало, хотя врачи боролись за его жизнь ровно два дня. Другая близкая подруга семьи добродушного малыша Эми Кэш де Флорес решила помочь семье и организовала сбор средств в поддержку убитой горем семьи. Она за пару дней собрала для них четыре тысячи фунтов стерлингов.

На территории Соединенного Королевства, видимо, живут очень воспитанные и отзывчивые дети. Ведь в прошлом году погибшая маленькая девочка спасла жизнь восьми людям своими органами, которые были пересажены больным, нуждающимся в пересадке людям. В странах СНГ подобная практика не встречается, хотя россияне считают, что такой посмертный поступок смог бы спасти множество людей и подарить надежду на счастливую жизнь.