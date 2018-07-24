«Счастливое чувство» привело человека к двум выигрышам Powerball по 100 000 долларов каждый

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55-летний Джеффри Норман из Belleville сообщил чиновникам лотереи Мичигана, что купил билет на автозаправке Speedway в Редфорде и использовал свои счастливые номера: 01-10-27-28-36 и Powerball 12.

Мужчина из Мичигана сказал, что «счастливое чувство» заставило его купить два билета американской лотереи Powerball, каждый из которых выиграл у него 100 000 долларов.

Норман сказал, что ему повезло, поэтому он купил второй билет той же лотереи в Liquer и Deli Stack в Бельвилле.

«Я играю регулярно и имею специальные цифры, на которых мне повезло», - сказал Норман. «Я буду продолжать играть на свои номера, когда у меня будет чувство удачи. В среду у меня было это счастливое чувство», - добавил он.

Каждый из билетов Нормана заработал ему приз в размере 100 000 долларов в розыгрыше от 18 июля. Он посетил штаб-квартиру лотереи в четверг, чтобы забрать свои 200 000 долларов.

«Когда я проверил свои цифры, все, что я мог сказать, было: «Боже мой! Это было невероятно приятное чувство победы», - сказал Норман. «Счастливое чувство» привело человека к двум крупным выигрышам.