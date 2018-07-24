«Конец близок»: На Тайване тысячи рыб выпрыгивают из воды, предчувствуя Апокалипсис

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Опытные рыбаки признаются, что такого кошмарного зрелища они никогда прежде не видели.

Тысячи рыб выпрыгивают из воды на Тайване, пугая при этом местных жителей. Сардина в панике пытается найти спасение на кораблях и проплывающих мимо лодках. Опытные рыбаки считают, обитатели морских глубин бросаются к людям, предчувствуя Апокалипсис. Рыболовы с ужасом предполагают, что конец времён близок, поскольку никогда ранее ничего подобного им не доводилось видеть.

Один из тайванцев записал на видео, как рыба выпрыгивает на борт шхуны так, словно вода в море кипит. Ролик позже был опубликован в сети, где вызвал большой резонанс. Учёные пока не смогли найти какого-либо вразумительного ответа на то, что происходит на Тайване. Исследователи занимаются данной проблематикой, но от комментариев пока воздерживаются.

Ранее эксперты заявили, что звук «труб Апокалипсиса» с небес становится громче. Конец света, по их мнению, не за горами.