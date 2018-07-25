Пирамида из роз побила мировой рекорд Гиннеса в Эквадоре

Сегодня, 05:30

Город Табакундо в Эквадоре побил мировой рекорд Гиннеса, построив реплику пирамиды в натуральную величину. На постройку пирамиды ушло 546 364 розы, 94% из которых были красными.

Должностные лица книги рекордов Гиннеса осмотрели пирамиду и рекомендовали некоторые изменения, чтобы обеспечить ее квалификацию для записи, прежде чем они вернутся через несколько дней, чтобы подтвердить, что попытка прошла успешно.

Предыдущий мировой рекорд был установлен в Объединенных Арабских Эмиратах, где была построена в натуральную величину скульптура струи Airbus A380 в 2016 году.

Эквадорская пирамида из роз побила существующий рекорд Гиннеса.