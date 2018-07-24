Эксперты назвали интересные факты о новом доме принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 10:40

Принц Гарри и Меган Маркл совсем скоро уже могут переехать из родового поместья Кенсингтонского дворца и жить отдельно в новом доме. Королевские эксперты рассказали самые интересные факты о новом дворце пары.

Сообщается, что новый дом герцогов Сассекских Adelaide Cottage расположен в городе Виндзор на территории Виндзорского замка, где и проходила свадьба влюбленных. Коттедж находится всего в 45 минутах езды от лондонского Кенсингтонского дворца. Сам дом полон британских причуд и традиционного интерьера, включая позолоченный потолок в главной спальне. В коттедже присутствуют украшения от бывшей королевской яхты HMY Royal George, а некоторые комнаты украшены «декоративной» морской тематикой.

В доме также есть мраморный греко-египетский камин. Бывшим арендатором поместья был капитан Питер Таунсенд. Однако ещё ранее Adelaide Cottage любила посещать и королева Виктория, которая часто завтракала в замке во время поездок в Виндзор.