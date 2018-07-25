Кот вступил в должность мэра деревни в Мичигане

Сегодня, 04:15

Деревня Omena в Мичигане проголосовала за 9-летнего кота, который ранее служил вице-мэром села, на выборах мэра деревни, на которых были представлены голоса, поданные через пожертвования в размере 1 доллара, которые пошли в местное историческое общество.

Должностные лица заявили, что на выборах было подано рекордное количество голосов (около 7000, причем несколько – онлайн), кандидатами же были различные животные. Противниками победителя были 13 собак, павлин, коза, цыпленок и еще одна кошка. Но уверенную победу одержал кот по имени Sweet Tart и вступил в должность мэра.

Правда, проигравшие кандидаты на пост мэра фактически тоже выиграли: все они были вознаграждены должностями в сельском совете.

По словам чиновников, Сладкий Тарт будет служить мэром до следующих выборов в 2021 году.