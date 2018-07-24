«Это отвратительно»: Пассажирка Wizz Air помочилась на пол самолёта после того, как её не пустили в туалет

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Поведение женщины шокировало экипаж лайнера, а также прибывшую на вызов полицию.

Британскую общественность потрясло событие, произошедшее накануе в лондонском аэропорту Лутон. Пассажирка рейса авиакомпании Wizz Air, следующего из Лондона в Варшаву, помочилась прямо на пол после самолёта того, как её не пустили в туалет. Бортпроводники заперли уборную по регламенту в связи с тем, что самолёт находился на дозаправке.

Агрессивно настроенная женщина потребовала немедленно предоставить ей возможность справить нужду. Получив отказ, пассажирка шокировала экипаж, начав мочиться прямо на пол самолёта, в комнате, где персонал готовит еду. При этом женщина вела себя абсолютно невозмутимо и даже в процессе разговаривала с кем-то по телефону. Бортпроводники немедленно вызвали полицию, которая арестовала нарушительницу за неподобающее поведение. Действия пассажирки они сняли на видео. Один из правоохранителей пристыдил задержанную, заявив, что это было отвратительно.

В Wizz Air позже прокомментировали ситуацию, заявив, что экипаж в данной ситуации действовал более, чем профессионально. «Безопасность является нашим главным приоритетом. Авиакомпания проявляет нулевую терпимость к оскорбительному поведению.» - подчеркнули в пресс-службе.